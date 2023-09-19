Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Боруссия Д. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Спартак»: красно-белые вышли вперёд

«Пари НН» — «Спартак»: красно-белые вышли вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играют в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

Фонбет Кубок России . Группа D
19 сентября 2023, вторник. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Классен – 27'     0:2 Мартинс Перейра – 90+1'    

На 28-й минуте защитник «Спартака» Леон Классен вывел свою команду вперёд — 1:0.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл три матча и набрал девять очков. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на четвёртой строчке в квартете.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android