«Пари НН» — «Спартак»: красно-белые вышли вперёд

В эти минуты в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды играют в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бригада арбитров: главный судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

На 28-й минуте защитник «Спартака» Леон Классен вывел свою команду вперёд — 1:0.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Спартак» провёл три матча и набрал девять очков. Красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы. На счету «Пари НН» всего два очка — нижегородцы идут на четвёртой строчке в квартете.