Абаев: Карпин выполняет свою работу на тысячу процентов и полностью отдаётся ей

Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев заявил, что главный тренер Валерий Карпин, продолжая оставаться главным тренером дончан и сборной России, будет выполнять свою работу должным образом.
«В прошлом году у «Ростова» был удачный сезон. Коллектив меняется, футболисты приходят и уходят. Тяжело таким составом постоянно показывать высокий результат. Думаю, если они поиграют ещё годик, молодёжь наберётся опыта, то и результаты придут.
Иностранные тренеры нам не нужны. Каждый иностранец рано или поздно уедет. Разве нет? Ну и Карпин ещё не уехал, а только говорит, что это возможно. Людям тяжело жить без семьи. Зная Валерия Георгиевича, я думаю, что в любом случае если он работает, то выполняет свою работу на тысячу процентов и отдаётся ей. Если он поймёт, что не может без семьи и это ему важнее, то возьмёт чемоданы и уедет. В этом нет ничего страшного, — приводит слова Абаева «Матч ТВ».
На данный момент «Ростов» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ с восемью очками в активе. Карпин возглавил дончан в конце 2017 года. В июле 2021‑го он был назначен главным тренером сборной России и в августе покинул команду из Ростова‑на‑Дону. В марте 2022 года Карпин снова стал совмещать работу в клубе и сборной России.
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