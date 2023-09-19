Трошечкин — о призыве Карпина уезжать из РПЛ: не понимаю хейт в адрес Валерия Георгиевича

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал отечественных футболистов уезжать из клубов Российской Премьер-Лиги за рубеж.
«Считаю ли я Валерия Карпина предателем за то, что он хочет отправлять игроков в Европу? Нет. Конечно, нет (смеётся). Про это говорил Роман Терюшков? Не буду комментировать его слова. А Карпин говорит с точки зрения футбольного профессионала в первую очередь. Мне непонятен хейт в адрес Валерия Георгиевича за эти слова», — приводит слова Трошечкина Sport24.
В нынешнем сезоне 27-летний Александр Трошечкин провёл за «Пари НН» 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 800 тысяч.
- 19 сентября 2023
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