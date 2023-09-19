Нападающий «Вест Хэма» Антонио: мы будем выше «Ливерпуля» по итогам сезона

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио считает, что «молотобойцы» будут выше «Ливерпуля» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.
«Думаю, в этом сезоне мы финишируем выше «Ливерпуля»! Это моё мнение.
Я смотрел игру «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном», потому что она была до нашего матча, и у «волков» была хорошая возможность удержать победу! У них было довольно много голевых моментов. В эти выходные мы встречаемся с «Ливерпулем». Безусловно, это будет матч за шесть очков. И мы сделаем всё, чтобы их взять!» – приводит слова Антонио Daily Mail.
На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 13 очков. «Вест Хэм», в свою очередь, располагается на шестой строчке, набрав 10 очков. Встреча между командами состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало игры — в 16:00 мск.
- 19 сентября 2023
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