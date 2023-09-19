Видеообзор дебютной в Кубке победы «Крыльев Советов»

Сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 2:1 в пользу гостей.
В конце первого тайма, на 38-й минуте, форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский вывел свою команду вперёд, забив первый гол с начала сезона во всех турнирах. После перерыва, на 56-й минуте, полузащитник гостей Амар Рахманович воспользовался грубой ошибкой обороны хозяев и удвоил преимущество самарской команды. Под занавес встречи Артур Галоян точно исполнил пенальти и сократил отставания в счёте, но на большее у хозяев не осталось времени.
«Балтика» сохранила первое место в группе C, впервые с начала группового раунда потеряв очки. «Крылья Советов», в свою очередь, набрали первые три очка, догнав в таблице «Ахмат». Соперники этих команд по группе, «Ахмат» и «Зенит», проведут очную встречу завтра, 20 сентября, начало — в 17:15 мск.
- 19 сентября 2023
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