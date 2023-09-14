Оганесян: с Ярошиком «Оренбургу» не хватало фарта. То красная, то не додержали

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался по поводу игры команды под руководством чешского специалиста Иржи Ярошика.

«С Ярошиком нам не везло. То красная карточка, то вели, но не додержали. Не хватило фарта с ним», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Оганесян в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету нападающего две игры и один гол в Фонбет Кубке России.

Об отставке чешского тренера «Оренбург» объявил 22 августа. Под руководством Ярошика команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны.

Напомним, Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга» сменил Давид Деограсия, работавший ранее в системе южноуральского клуба.