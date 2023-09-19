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«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: Альварес сравнивает счёт

«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: Альварес сравнивает счёт
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Манчестер Сити» и сербская «Црвена Звезда». Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Хулиан Альварес с передачи Эрлинга Холанда забивает гол и делает счёт 1:1 на 47-й минуте встречи.

Ранее, в первом тайме «Црвена Звезда» вышла вперёд благодаря голу Османа Букари с передачи Мирко Иванича на 45+1-й минуте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа G. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Букари – 45'     1:1 Альварес – 47'     2:1 Альварес – 60'     3:1 Эрнандес – 73'    

«Сити» получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов, выиграв турнир в прошлом сезоне, а также став победителем чемпионата Англии. «Црвена» также выиграла национальный чемпионат, заработав прямой выход в групповой раунд. Соперниками этих двух команд по группе G являются немецкий «РБ Лейпциг» и чемпион Швейцарии «Янг Бойз». Эти команды уже сыграли между собой — матч завершился победой «Лейпцига» со счётом 3:1.

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