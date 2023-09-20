Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги летнего трансферного окна для клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), опубликовав сборную из самых дорогих игроков, перешедших в команды чемпионата страны в межсезонье.
По данным источника, самым дорогим трансфером РПЛ в летнее трансферное окно стал переход бразильского полузащитника Бителло из «Гремио» в стан московского «Динамо» за € 10 млн. На втором месте располагается переход сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» в петербургский «Зенит» (€ 9 млн), на третьем — покупка «Спартаком» вингера Тео Бонгонда из испанского «Кадиса» (€ 7 млн).
Фото: ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ TRANSFERMARKT
15 сентября летнее трансферное окно — 2023 официально закрылось в России. Сезон-2023/2024 РПЛ стартовал 21 июля и завершится в конце мая 2024 года.
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