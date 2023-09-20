Хави: матч с «Антверпеном» — лучший по качеству за время моей работы в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Антверпеном» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Я очень рад и доволен, и не только счётом, но и самой игрой. Тем, как мы играли, взаимопониманием. Этот матч и субботний – лучшие по уровню за время моей работы здесь.
Пришли новички, которые повысили общий уровень, но и команда в целом прибавила. Я горжусь этой командой, но нам нужно добиться стабильности.
Важнее всего поддерживать такой уровень игры, концентрации, рвения. Команда получает удовольствие. В прошлом году нам не хватало более качественной позиционной атаки, сейчас же мы это исправили», – приводит слова Хави Marca.
Напомним, 19 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и бельгийский «Антверпен». Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 5:0 в пользу хозяев.
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