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Каррера: Семак и Карпин могли бы успешно работать в Италии

Каррера: Семак и Карпин могли бы успешно работать в Италии
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из российских специалистов мог бы успешно работать в чемпионате Италии. Он считает, что успеха в Серии А могли бы добиться Сергей Семак, Валерий Карпин, Станислав Черчесов, Юрий Сёмин и Олег Романцев.

«К сожалению, в данный момент у российских клубов нет возможности проявлять себя в еврокубках. Поэтому нельзя поставить себя на показ потенциальным работодателям, если ты не работаешь в европейском клубе, как это до недавнего времени было у Черчесова. Но в целом в России есть тренеры, которые обладают определёнными навыками.

Кто мне нравится? Я думаю, те тренеры, которые присутствовали на матче памяти Цымбаларя (Черчесов, Сёмин, Романцев), точно смогли бы поработать там (в Италии). Они легенды российского футбола. Кроме них, Семак — достойный тренер. Валерий Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех», — приводит слова Карреры интернет-портал «Известия».

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