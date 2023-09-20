Каррера: когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу доминации санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами страны пять раз подряд.
«Почему никто не может несколько сезонов сместить «Зенит» с лидирующей позиции? Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы «Зенита». Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху.
Может ли кто-то в ближайшее время отобрать у «Зенита» чемпионство? Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом «Локомотив». Поэтому всё возможно», — приводит слова Карреры интернет-портал «Известия».
- 20 сентября 2023
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