Каррера: «Ювентус» как «Спартак» — самый популярный и титулованный клуб своей страны

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что часто вспоминает о временах работы в России. Также итальянский специалист сравнил «Спартак» с «Ювентусом».
«Часто ли вспоминаю времена работы в «Спартаке»? Конечно! Мы проделали там большую работу, победили в чемпионате. Это было отличное время. И я особенно в восторге от болельщиков «Спартака», которые меня всегда поддерживали. У нас была и остаётся с ними взаимная любовь и уважение. Когда приезжаю в Москву, всегда рад их увидеть.
Поддержка «Спартака» похожа на то, как болеют в Италии? Да, это что-то невероятное. Не забывайте, что я долго играл и тренировал в «Ювентусе». А это самый титулованный и популярный клуб в Италии. Так же как «Спартак» в России. Что неудивительно, поскольку клуб так много побеждал у вас в стране. Отсюда и огромная армия болельщиков по всей России. Такая же, как у «Ювентуса» в Италии», — приводит слова Карреры интернет-портал «Известия».
- 20 сентября 2023
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