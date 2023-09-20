Сульшер — о Роналду в «МЮ»: трудно было отказаться, но решение оказалось ошибочным

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вспомнил об обстоятельствах, предшествующих трансферу Криштиану Роналду в манкунианский клуб в 2021 году.

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики во время матча с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд» (Роналду оформил дубль, «Манчестер Юнайтед» победил 4:1. — Прим. «Чемпионата»). Криштиану по-прежнему был одним из лучших нападающих в мире. Но следом нас ждал решающий период: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», «Лестер» на выезде.

Затем «Челси» и «Арсенал», плюс матчи Лиги чемпионов. Всё пошло не по нашему сценарию. К тому же в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план. Мы убедительно обыграли «Тоттенхэм» на выезде со счётом 3:0, но затем проиграли две игры подряд...» — приводит слова Сульшера The Athletic.