Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отказался возглавить женскую сборную Норвегии. Специалист признался, что хотел бы какое-то время насладиться спокойной жизнью, а потом получить ещё один шанс в мужском футболе, прежде чем принять такой вызов.
Кроме того, Сульшер боится угодить в ситуацию, в которой ранее оказался тренер национальной команды Норвегии Столе Сольбаккен, попавший под огонь критики из-за приглашения в команду своего 23-летнего сына Маркуса. Дочь Сульшера Карна выступает в первом дивизионе «Норвегии» за «Фортуну».
«Я говорил с представителями ассоциации по поводу работы в женской сборной. Они предлагали мне должность тренера, но я пока к этому не готов. Не хочу стать заложником такой ситуации, как у Столе Сольбаккена: вызывать дочь или нет.
К тому же я бы хотел ещё как минимум один раз поработать с мужской командой или клубом, это точно. В будущем не исключаю, что приму этот вызов, потому что я футбольный фанат — но пока нет. У меня замечательная семья, дети, которые нуждаются в моём внимании, и сейчас я делаю именно то, что хочу. Кроме того, приятно приходить на стадион и смотреть матчи, не нервничая и не переживая за результат», – приводит слова Сульшера NRK.
- 10 сентября 2023
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