«Реал» Мадрид — «Унион»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск
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Сегодня, 20 сентября, пройдёт матч 1-го тура группы C Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и берлинским «Унионом». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Группа C. 1-й тур
20 сентября 2023, среда. 19:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Унион
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Помимо «Реала» и «Униона», в группе C играют «Наполи» и «Брага». «Сливочные» в матче 5-го тура Ла Лиги обыграли «Реал Сосьедад» на домашней арене со счётом 2:1, в то время как «Унион» в 4-м туре Бундеслиги уступил «Вольфсбургу» со счётом 1:2.
Между собой «Реал» и «Унион» прежде никогда не играли, встреча 1-го тура группы C станет для них первой очной в истории.
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