Жак Абардонадо станет временным главным тренером «Марселя»

Руководство «Марселя» приняло решение, что временным главным тренером команды станет Жак Абардонадо, который был помощником подавшего в отставку Марселино. Об этом информирует RMC Sport.

Сообщается, что именно Абардонадо будет руководить «Марселем» во время предстоящего матча Лиги Европы с «Аяксом». Легенда клуба Жан-Пьер Папен также отправится в Нидерланды вместе с командой для того, чтобы поддержать бывшего помощника Марселино. Однако у Папена не будет статуса сотрудника «Марселя», который позволил бы ему находиться на скамейке запасных.

Напомним, вчера, 19 сентября, в СМИ появилась информация, что главный тренер марсельского клуба Марселино Тораль сообщил игрокам, что он покидает команду по причине её неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов и из-за недовольства болельщиков уровнем её игры в чемпионате Франции.