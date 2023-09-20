Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жак Абардонадо станет временным главным тренером «Марселя»

Жак Абардонадо станет временным главным тренером «Марселя»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Марселя» приняло решение, что временным главным тренером команды станет Жак Абардонадо, который был помощником подавшего в отставку Марселино. Об этом информирует RMC Sport.

Сообщается, что именно Абардонадо будет руководить «Марселем» во время предстоящего матча Лиги Европы с «Аяксом». Легенда клуба Жан-Пьер Папен также отправится в Нидерланды вместе с командой для того, чтобы поддержать бывшего помощника Марселино. Однако у Папена не будет статуса сотрудника «Марселя», который позволил бы ему находиться на скамейке запасных.

Напомним, вчера, 19 сентября, в СМИ появилась информация, что главный тренер марсельского клуба Марселино Тораль сообщил игрокам, что он покидает команду по причине её неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов и из-за недовольства болельщиков уровнем её игры в чемпионате Франции.

Материалы по теме
Марселино Тораль может покинуть «Марсель» после ухода президента клуба Пабло Лонгории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android