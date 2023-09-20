Жак Абардонадо станет временным главным тренером «Марселя»

Руководство «Марселя» приняло решение, что временным главным тренером команды станет Жак Абардонадо, который был помощником подавшего в отставку Марселино. Об этом информирует RMC Sport.
Сообщается, что именно Абардонадо будет руководить «Марселем» во время предстоящего матча Лиги Европы с «Аяксом». Легенда клуба Жан-Пьер Папен также отправится в Нидерланды вместе с командой для того, чтобы поддержать бывшего помощника Марселино. Однако у Папена не будет статуса сотрудника «Марселя», который позволил бы ему находиться на скамейке запасных.
Напомним, вчера, 19 сентября, в СМИ появилась информация, что главный тренер марсельского клуба Марселино Тораль сообщил игрокам, что он покидает команду по причине её неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов и из-за недовольства болельщиков уровнем её игры в чемпионате Франции.
- 20 сентября 2023
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