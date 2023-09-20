Марселино Тораль может покинуть «Марсель» после ухода президента клуба Пабло Лонгории

Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль, который объявил игрокам о своей отставке, связывает своё будущее с будущим президента клуба Пабло Лонгории, сообщает Footmercato.

После матча с «Тулузой» (0:0) в 5-м туре чемпионата Франции болельщики «Марселя» высказали руководству клуба своё недовольство Марселино и некоторыми его тактическими и игровыми решениями. Также фанаты недовольны Лонгорией. Президент столкнулся с довольно серьёзными угрозами в адрес его личности и его семьи.

Лонгория еще не принял решения о своём уходе, не желая реагировать горячо. Президент «Марселя» и пара его помощников не поехали на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аяксом». Таким образом, они дали себе время подумать, чтобы принять наилучшее решение для своего будущего.

Тораль возглавил «Марсель» три месяца назад. Под его руководством команда после пяти туров Лиги 1 занимает четвёртое место с девятью очками. Лидирует в таблице «Монако» (11 очков).