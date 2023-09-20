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Марселино Тораль может покинуть «Марсель» после ухода президента клуба Пабло Лонгории

Марселино Тораль может покинуть «Марсель» после ухода президента клуба Пабло Лонгории
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Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль, который объявил игрокам о своей отставке, связывает своё будущее с будущим президента клуба Пабло Лонгории, сообщает Footmercato.

После матча с «Тулузой» (0:0) в 5-м туре чемпионата Франции болельщики «Марселя» высказали руководству клуба своё недовольство Марселино и некоторыми его тактическими и игровыми решениями. Также фанаты недовольны Лонгорией. Президент столкнулся с довольно серьёзными угрозами в адрес его личности и его семьи.

Лонгория еще не принял решения о своём уходе, не желая реагировать горячо. Президент «Марселя» и пара его помощников не поехали на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аяксом». Таким образом, они дали себе время подумать, чтобы принять наилучшее решение для своего будущего.

Тораль возглавил «Марсель» три месяца назад. Под его руководством команда после пяти туров Лиги 1 занимает четвёртое место с девятью очками. Лидирует в таблице «Монако» (11 очков).

Франция - Лига 1 . 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Ронжье – 13'     2:0 Николайсен – 41'     3:0 Колашинац – 52'     4:0 Пайет – 62'     4:1 ван ден Бомен – 66'     5:1 Ундер – 80'     6:1 Тавареш – 82'    
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