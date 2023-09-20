Стало известно, почему Зделар отсутствует в заявке ЦСКА на матч с «Сочи»

В московском ЦСКА объяснили, почему футболист команды Саша Зделар отсутствует в заявке на матч Кубка России с «Сочи».
«Саша Зделар с разрешения тренерского штаба на несколько дней улетел домой в Сербию, где у него недавно родился сын!» — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.
Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав пять очков после трёх туров. «Сочи» расположился на третьей строчке таблицы с четырьмя баллами. «Оренбург» лидирует в группе А с шестью очками, а «Факел» занимает последнее место, набрав три балла.
- 20 сентября 2023
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