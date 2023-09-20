Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Урал» — «Локомотив», прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка России, 20 сентября 2023, где смотреть

В Кубке России — невероятно огненный день! Играют «Локо», ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». LIVE
Никита Паглазов
Лайв Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии
А их соперниками будут «Урал», «Сочи», «Ахмат» и «Рубин».

Сегодня, 20 сентября, состоятся четыре матча группового этапа Фонбет Кубка России. «Локомотив» приедет в гости к «Уралу», ЦСКА примет «Сочи», «Ахмат» зарубится с «Зенитом», а «Рубин» встретится с «Ростовом».

Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кубок России – отличный повод для команды Михаила Галактионова перезагрузиться. В отличие от РПЛ, в этом турнире у «Локомотива» ситуация позитивная: шесть очков после трёх туров и лидерская позиция вместе с «Ростовом». У екатеринбуржцев очков в два раза меньше, но никакие шансы ни на что не потеряны. А если оценивать форму сегодняшних оппонентов здесь и сейчас, парни Виктора Гончаренко выглядят фаворитами. Не только из-за фактора домашнего поля. Победа позволит догнать соперника из Москвы.

Фонбет Кубок России . Группа A
20 сентября 2023, среда. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА парадоксальным образом не лидирует в группе А – это делает «Оренбург». При этом армейцы на правах хедлайнера квартета прямо сейчас не выглядят грозной силой: с тем же «Сочи» в Кубке России они сыграли по нулям и победили лишь по пенальти. Черноморцы же после смены тренера (вместо Дмитрия Хохлова пришёл Александр Точилин) вполне могут удивить благодаря эмоциональному всплеску – так в мировом футболе происходило неоднократно.

Фонбет Кубок России . Группа C
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в Грозном – отдельный сюжет российского футбола. Гегемон нередко оступается и теряет очки в чеченской столице: последний такой раз датирован августом прошлого года (0:0). Наверное, это главная интрига встречи: сможет ли «Ахмат» приостановить команду Сергея Семака на пути к выходу из группы? Тем более что очки ребятам Мирослава Ромащенко нужны как воздух: ведь «Крылья Советов» свой матч выиграли и теперь не являются аутсайдерами.

Фонбет Кубок России . Группа B
20 сентября 2023, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» и «Ростов» в разных ситуациях подходят ко второй очной встрече. Казанцы делят с «Уралом» последнее место (три очка после трёх туров), а дончане – лидируют вместе с «Локомотивом». Потенциальная победа команды Рашида Рахимова выглядит интригующе: тогда у трёх команд будет по шесть очков. А может, и у четырёх, если «Урал» одолеет «Локо»!

Турнирная таблица Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android