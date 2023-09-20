В костромском «Спартаке» высказались о возможном подписании контракта с Глушаковым

Заместитель генерального директора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина ответила на вопрос о возможном подписании контракта с экс-футболистом сборной России Денисом Глушаковым.

«Возможное подписание контракта с Денисом Глушаковым? Пока Денис Глушаков приехал посмотреть нашу базу и сыграть с командой, поделиться своим опытом с молодыми футболистами», — сказала Трошкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение.