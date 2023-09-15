Глушаков и Щенников могут перейти в костромской «Спартак»

Денис Глушаков и Георгий Щенников могут перейти в костромской «Спартак». Зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тыс. рублей в месяц, информирует Metaratings.
Отмечается, что у «Спартака» есть ещё две недели для заявки полузащитника в качестве свободного агента. Аналогичная ситуация и с экс-футболистом ЦСКА Георгием Щенниковым, который также находится без клуба. Его кандидатура уже предложена «Спартаку» из Костромы.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение.
Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона‑2022/2023. На данный момент Георгий пребывает в статусе свободного агента и ждёт предложений. Щенников является воспитанником академии ЦСКА, на протяжении всей карьеры защищал цвета армейцев. На счету защитника десять голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА.
- 15 сентября 2023
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