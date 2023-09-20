ЦСКА обыграл «Сочи» в Кубке по итогам серии послематчевых пенальти

Завершился матч 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА одержал победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).
Счёт в матче на 43-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. ЦСКА восстановил статус-кво на 78-й минуте — автором гола стал Иван Обляков. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Игра перешла в серию пенальти, по итогам которой армейцы одержали победу. Решающий 11-метровый на счету Аббосбека Файзуллаева.
По итогам прошедшей игры ЦСКА возглавил группу А, набрав семь очков в четырёх встречах. «Сочи» находится на третьем месте с пятью очками.
- 20 сентября 2023
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