Тикнизян — об игре с «Уралом»: пенальти — лотерея, в которой проиграли. Бывает

Игрок московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался по поводу поражения от «Урала» (0:0, пен. 4:2) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
«Честно говоря, трудно сказать, что произошло. Этим будет заниматься тренерский штаб. В целом были неплохие подходы. Мне кажется, что мы играли относительно неплохо. Но результат неудовлетворительный. Пенальти — это лотерея, в которой проиграли. Бывает, работаем дальше.
Пробил бы пенальти, если бы был на поле? Нет‑нет (улыбается), — сказал Тикнизян в эфире «Матч ТВ».
Первый и второй тайм матча на «Екатеринбург Арене» прошли без голов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Урала» со счётом 4:2. Екатеринбуржцы реализовали все свои попытки. В составе москвичей Марио Митай и Рифат Жемалетдинов не смогли реализовать свои удары.
Московский «Локомотив» возглавляет таблицу группы В, имея в своём активе семь очков. «Урал» после четырёх игр набрал пять очков и расположился на третьем месте.
- 20 сентября 2023
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