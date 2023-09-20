Глава профсоюза футболистов стал генеральным директором тульского «Арсенала»

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов назначен генеральным директором тульского «Арсенала», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

«С 2010 года Александр Александрович – генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов. С 2017 года — член исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Александр Зотов родился 1 июля 1971 года. Закончил Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российский экономический университет (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Имеет магистерскую степень в миланском университете Bocconi.

Желаем Александру Александровичу успехов во главе «Арсенала»!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тульский «Арсенал» занимает 12-е место в Мелбет Первой лиге. В активе команды 13 очков после десяти сыгранных матчей.