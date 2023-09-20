Защитник «Пари НН» Тихий: удар Чернова по Александрову — это что-то из бокса или ММА

Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Тихий оценил эпизод с ударом игрока московского «Спартака» Никиты Чернова по челюсти футболиста «Пари НН» Виктора Александрова.

«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое? Ели честно, в моём понимании это красная карточка и пенальти. Витя просто стоял в ожидании «стандарта», семенил ногами, чтобы сделать рывок к мячу. В этот момент снизу ему бьют в бороду. Кто скажет, что это не удаление? Что это такое? Конечно, бывает, когда человек бежит, размахивает руками и случайно попадает в лицо, я могу это понять. Но как бывает такое? Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью? Для меня это полное непонимание.

В целом давайте не будем говорить про судейство. Его и так много обсуждают, но ничего толком не меняется. В моменте с Витей Александровым для меня всё очевидно. Там вообще обсуждать нечего», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0.