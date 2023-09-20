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Титов: Пруцев играет вперёд, как раньше постоянно играли мы

Титов: Пруцев играет вперёд, как раньше постоянно играли мы
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Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов оценил игру полузащитника команды Данила Пруцева в нынешнем сезоне.

«Почему Пруцев так мало играет? Для меня это тоже большая загадка. Поначалу я тоже думал, зачем берут очередного полузащитника? Это как Умярова и Зобнина взяли в своё время. А ещё капитана сборной Люксембурга Мартинса. Футболист очень хороший, который сейчас опять сел на скамейку. Тогда и у меня был вопрос: зачем брать ещё одного такого?

Сейчас я вижу, что Пруцев – это человек, который даёт скорость и объём, он играет вперёд. Раньше мы играли так постоянно. Нам даже угрожали: если не отдашь вперёд, то сядешь на лавочку. Поэтому мы отдавали вперёд и забегали за партнёра. Пруцев как раз это делать умеет, но при этом не играет.

Он сыграл отличный матч с московским «Динамо» и снова сел на лавку. Неизвестно, будет ли он играть в следующих матчах. Сейчас начинается некая НХЛ, когда идёт матч за матчем», – приводит слова Титова Metaratings.ru.

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