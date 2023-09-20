Денис Глушаков объяснил, почему решил перейти в «Спартак» из Костромы

36-летний полузащитник Денис Глушаков рассказал, почему решил подписать контракт с костромским «Спартаком», выступающим в ЛЕОН-Второй лиге.
«Как я выбрал «Спартак» из Костромы? Я до последнего ждал — было два варианта из РПЛ. Но клубы не решились брать меня. В Первой лиге были варианты, но ехать куда-то далеко не хотелось. До паузы в чемпионате остаётся два месяца. В «Спартаке» из Костромы есть знакомые президент и акционеры клуба. Клуб базируется в Ромашково, недалеко от дома. Как говорится, можно на велосипеде доехать. Так как у меня приоритет дом, дети и семья — ехать куда-то далеко не хочется. Хотелось помочь президенту и акционерам клуба. Поэтому такой выбор, чтобы не сидеть без дела, без игровой практики.
У команды осталось восемь игр. Есть определённые задачи. Хотелось бы поиграть, быть в тонусе, а уже зимой принимать какое-то решение — с кем-то поехать на сборы. Прошедшие сборы ни с кем не готовился. Были переговоры, всё поверхностно. Готовился сам, но понимаю, что это не то. Зимой буду принимать решение. Желание поиграть ещё есть. Хотелось бы поиграть», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 20 сентября 2023
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