«У него большое красно-белое сердце». В «Спартаке» Кострома высказались о Глушакове

Елена Трошкина, заместитель генерального директора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака» высказалась о переходе полузащитника Дениса Глушакова.

«Остановились на Глушакове, так как искали футболиста с его уровнем и с опытом игры в РПЛ, лично мне кажется, что Глушаков с большим красно-белым сердцем, поэтому и согласился снизойти к нам во Вторую лигу», — сказала Трошкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 20 сентября, 36-летний полузащитник Денис Глушаков стал игроком костромского «Спартака», выступающего в ЛЕОН-Второй лиге.

В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение.