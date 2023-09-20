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Денис Глушаков высказался о своих задачах в «Спартаке» из Костромы

Денис Глушаков высказался о своих задачах в «Спартаке» из Костромы
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о своих задачах в костромском «Спартаке». 36-летний хавбек перешёл в новый клуб в среду, 20 сентября.

«Личные задачи в новом клубе? Задач сколько-то забить или отдать — нет. Самое главное помочь команде результатом и прибавить в игровом тонусе. Побыть в каком-то таком движе, чтобы команда добралась до шестёрки. Сейчас во Второй лиге новая система, пока в ней не разбирался. У команды есть определённые задачи. Хотелось бы помочь», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение.

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