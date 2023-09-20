Денис Глушаков высказался о своих задачах в «Спартаке» из Костромы

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о своих задачах в костромском «Спартаке». 36-летний хавбек перешёл в новый клуб в среду, 20 сентября.
«Личные задачи в новом клубе? Задач сколько-то забить или отдать — нет. Самое главное помочь команде результатом и прибавить в игровом тонусе. Побыть в каком-то таком движе, чтобы команда добралась до шестёрки. Сейчас во Второй лиге новая система, пока в ней не разбирался. У команды есть определённые задачи. Хотелось бы помочь», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение.
- 20 сентября 2023
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:52
-
19:47