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Игрок «Спартака» Шитов может остаться в «Тюмени» на следующий сезон

Игрок «Спартака» Шитов может остаться в «Тюмени» на следующий сезон
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«Тюмень» хочет сохранить в команде арендованного у московского «Спартака» полузащитника Виталия Шитова. Руководство тюменского клуба постарается договориться об аренде игрока на следующий сезон, информирует интернет-портал Metaratings.

Согласно сведениям источника, руководство «Тюмени» проведёт переговоры со «Спартаком» по Шитову в ближайшее время. Тренерский штаб тюменцев очень доволен игрой и техническими навыками Шитова, поэтому хочет продлить его пребывание в команде.

Напомним, 21-летний Виталий Шитов провёл в Первой лиге 32 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

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