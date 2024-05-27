Личка рассказал, кого из игроков «Спартака» и «Динамо» хотел взять в аренду в «Оренбург»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, каких игроков из российских топ-клубов хотел подписать во времена своей работы в «Оренбурге». По словам специалиста, он хотел пригласить в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова из «Спартака», а также Константина Тюкавина и Арсена Захаряна из «Динамо». При этом Личка заявил, что московские гранды не думали об аренде своих молодых звёзд.

«Когда я приехал в «Оренбург», было четыре молодых парня, которых я хотел позвать в аренду. Это были Литвинов и Игнатов из «Спартака» и Тюкавин и Захарян из «Динамо». Но Арсен всё больше играл в составе, нам было тяжело. Но «Спартак» и «Динамо» не думали об этом», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.