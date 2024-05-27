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Канчельскис: после такого сезона шансы Соболева уехать в Европу — минимальные

Канчельскис: после такого сезона шансы Соболева уехать в Европу — минимальные
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Нужен ли «Спартаку» новый форвард, лучше спрашивать у спортивного блока красно-белых. Потенциально Соболев способен быть основным и много забивать, но стабильно это делать у него не получается. Может ли он заинтересовать европейские клубы? После такого сезона шансы Соболева уехать в Европу — минимальные», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

27-летний Александр Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022. Также Соболев является серебряным (2020/2021) и бронзовым (2022/2023) призёром Российской Премьер-Лиги. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах красно-белых, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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