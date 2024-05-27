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«Ростов» объявил об уходе Дениса Терентьева

«Ростов» объявил об уходе Дениса Терентьева
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Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил об уходе Дениса Терентьева. Футболист покинул команду по истечении срока контракта.

«Денис Терентьев покидает футбольный клуб «Ростов». Контракт с игроком был рассчитан до конца сезона-2023/2024. Благодарим Дениса за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — написала пресс-служба ростовчан.

Напомним, Денис Терентьев провёл за «Ростов» 135 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, по итогам теперь уже минувшего сезона «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Из Кубка России «Ростов» вылетел на стадии 1/2 финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике».

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