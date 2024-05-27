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Николо Дзаньоло — о будущем: счастлив слышать об интересе «Фиорентины»

Николо Дзаньоло — о будущем: счастлив слышать об интересе «Фиорентины»
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24-летний атакующий полузащитник «Галатасарая», выступавший за «Астон Виллу» на правах аренды, Николо Дзаньоло высказался о своём будущем.

«Я всё ещё не понимаю, сколько возможностей есть для моего возвращения в Серию А. Я счастлив слышать об интересе «Фиорентины», но ещё рано говорить о том, где я буду играть. Всё открыто для клубов в Италии и за рубежом», — приводит слова Дзаньоло журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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