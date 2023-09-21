Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА разрушила украинский футбол

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин выступил с критикой в адрес ФИФА.
«ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и нашу конкурентоспособность. Это из-за того, что они позволили иностранным игрокам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно
В начале всей ситуации у нас на балансе было € 40 млн непогашенных платежей за наши подписания.
Распространенной практикой является оплата по частям. Но внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звёзды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.
Никаких консультаций с ФИФА никогда не было до сих пор. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто выгнали. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий», — приводит слова Палкина Bild.
Ранее Палкин заявил, что донецкий клуб будет обращаться в суд в случае попыток европейских команд бесплатно переманить игроков «Шахтёра», склоняя их к использованию для этого разрешения на одностороннюю приостановку контракта.
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