Гендиректор «Шахтёра»: ФИФА разрушила украинский футбол

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин выступил с критикой в адрес ФИФА.

«ФИФА разрушила украинский футбол, разрушила нашу основу и нашу конкурентоспособность. Это из-за того, что они позволили иностранным игрокам разрывать контракты и переходить в другие клубы бесплатно

В начале всей ситуации у нас на балансе было € 40 млн непогашенных платежей за наши подписания.

Распространенной практикой является оплата по частям. Но внезапно у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звёзды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

Никаких консультаций с ФИФА никогда не было до сих пор. ФИФА всегда объясняет, что футбол – это одна большая семья. Но нас просто выгнали. Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться в зону боевых действий», — приводит слова Палкина Bild.

Ранее Палкин заявил, что донецкий клуб будет обращаться в суд в случае попыток европейских команд бесплатно переманить игроков «Шахтёра», склоняя их к использованию для этого разрешения на одностороннюю приостановку контракта.

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