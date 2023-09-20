«Порту» разобрался с «Шахтёром». «Фейеноорд» уверенно обыграл «Селтик»

Завершились два матча 1-го тура Лиги чемпионов. В игре группы H «Порту» на выезде уверенно разобрался с украинским «Шахтёром» — 3:1.
Португальский клуб забил быстрый гол уже на восьмой минуте — отличился хавбек Вендерсон Галено. Спустя всего пять минут «Шахтёр» отыгрался усилиями форварда Кевина Келси.
На 15-й минуте Галено оформил дубль, вновь выведя свою команду вперёд. Нападающий «Порту» Мехди Тареми на 29-й минуте установил окончательный итог — победа «драконов» со счётом 3:1.
Помимо «Порту» и «Шахтёра», в группе H также выступают «Барселона» и «Антверпен». В стартовой игре каталонцы разгромили бельгийскую команду — 5:0.
В матче группы Е «Фейеноорд» на домашнем стадионе обыграл «Селтик» со счётом 2:0.
Роттердамская команда вышла вперёд в самой концовке первого тайма — отличился хавбек Калвин Стенгс. На 76-й минуте вингер Алиреза Джаханбакш увеличил преимущество своей команды.
Помимо «Фейеноорда» и «Селтика», в группе E также выступают «Лацио» и «Атлетико». В стартовой игре команды сыграли вничью — 1:1. Римляне сравняли счёт на 90+5-й минуте благодаря голу итальянского голкипера с русскими корнями Ивана Проведеля.
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