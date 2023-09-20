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«Порту» разобрался с «Шахтёром». «Фейеноорд» уверенно обыграл «Селтик»

«Порту» разобрался с «Шахтёром». «Фейеноорд» уверенно обыграл «Селтик»
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Завершились два матча 1-го тура Лиги чемпионов. В игре группы H «Порту» на выезде уверенно разобрался с украинским «Шахтёром» — 3:1.

Португальский клуб забил быстрый гол уже на восьмой минуте — отличился хавбек Вендерсон Галено. Спустя всего пять минут «Шахтёр» отыгрался усилиями форварда Кевина Келси.

На 15-й минуте Галено оформил дубль, вновь выведя свою команду вперёд. Нападающий «Порту» Мехди Тареми на 29-й минуте установил окончательный итог — победа «драконов» со счётом 3:1.

Помимо «Порту» и «Шахтёра», в группе H также выступают «Барселона» и «Антверпен». В стартовой игре каталонцы разгромили бельгийскую команду — 5:0.

Лига чемпионов . Группа H. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 3
Порту
Порту, Португалия
0:1 Галено – 8'     1:1 Келси – 13'     1:2 Галено – 15'     1:3 Тареми – 29'    

В матче группы Е «Фейеноорд» на домашнем стадионе обыграл «Селтик» со счётом 2:0.

Роттердамская команда вышла вперёд в самой концовке первого тайма — отличился хавбек Калвин Стенгс. На 76-й минуте вингер Алиреза Джаханбакш увеличил преимущество своей команды.

Помимо «Фейеноорда» и «Селтика», в группе E также выступают «Лацио» и «Атлетико». В стартовой игре команды сыграли вничью — 1:1. Римляне сравняли счёт на 90+5-й минуте благодаря голу итальянского голкипера с русскими корнями Ивана Проведеля.

Лига чемпионов . Группа E. 1-й тур
19 сентября 2023, вторник. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
2 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Стенгс – 45+2'     2:0 Джаханбакш – 76'    
Удаления: нет / Лагербильке – 63', Хольм – 68'
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