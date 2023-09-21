Главный тренер «Униона» Урс Фишер: «Реал» в итоге заслужил победу
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Главный тренер «Униона» Урс Фишер прокомментировал поражение своей команды в матче против «Реала» Мадрид в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Конечно, мы разочарованы. Это естественно, когда тебе оставалась всего минута до ничьей с «Реалом» в Мадриде. Однако я горжусь игрой своей команды. После перерыва у нас не было шанса свободно вздохнуть, несколько раз нам везло. «Реал» в итоге заслужил победу», — приводит слова Фишера официальная пресс-служба УЕФА.
«Реал» доминировал в игре, имея 75% владения и совершив 32 удара по воротам против четырёх от немецкого клуба. Но забить мадридцам удалось лишь в дополнительное время, благодаря Джуду Беллингему.
«Унион» впервые в своей истории играет в Лиге чемпионов.
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