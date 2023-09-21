Титов: Мостовой должен показывать и рассказывать, как играть в футбол

Именитый бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал своё мнение о решение своего бывшего партнёра по команде Александра Мостового пойти учиться на тренера.

Знаю Александра Владимировича, он всегда хотел быть в спорте, в футболе. Конечно, у него была какая-то обида, но с таким опытом, с такой харизмой… Конечно, Мостовой должен поработать. Я жду, когда он закончит обучение, и мы увидим его в хорошей команде.

Что по поводу его характера? Он и сам понимает, что где-то перегибал палку, но человек с таким опытом должен показывать и рассказывать людям, как играть в футбол. У меня нет сомнений, что он получит лицензию и может стать тренером. Мостовой в нашем футболе – огромная личность», — приводит слова Титова Metaratings.