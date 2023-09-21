Титов: Мостовой должен показывать и рассказывать, как играть в футбол
Поделиться
Именитый бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал своё мнение о решение своего бывшего партнёра по команде Александра Мостового пойти учиться на тренера.
Знаю Александра Владимировича, он всегда хотел быть в спорте, в футболе. Конечно, у него была какая-то обида, но с таким опытом, с такой харизмой… Конечно, Мостовой должен поработать. Я жду, когда он закончит обучение, и мы увидим его в хорошей команде.
Что по поводу его характера? Он и сам понимает, что где-то перегибал палку, но человек с таким опытом должен показывать и рассказывать людям, как играть в футбол. У меня нет сомнений, что он получит лицензию и может стать тренером. Мостовой в нашем футболе – огромная личность», — приводит слова Титова Metaratings.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
09:22
-
09:15
-
08:49
-
08:45
-
08:45
-
08:38
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
08:00
-
07:36
-
06:45
-
06:34
-
06:21
-
06:19
-
06:04
-
05:49
-
05:42
-
05:27
-
05:00
-
04:59
-
04:54
-
04:40
-
04:17
-
04:00
-
04:00
-
03:50
-
03:39
-
03:37
-
02:41
-
02:22
-
02:21
-
02:03
-
01:59
-
01:47
Партнерский контент