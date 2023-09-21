Классен — о жесте после гола: типа — менталитет, в жизни не бывает всегда легко

Защитник «Спартака» Леон Классен поделился впечатлениями от игры с «Пари НН».

19 сентября красно-белые в гостевом матче обыграли «Пари НН» в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Встреча в «Нижнем-Новгороде» завершилась со счётом 3:0. Классен отличился голом.

«Как получилось забить? Не думал, чтобы получилось красиво, просто хотел попасть в ближний угол и в ворота. Хорошо получилось! Не прям, что хорошо. Но в тот раз получилось. На тренировках стараюсь подтягивать правую ногу. Что за жест вы показал после гола? Типа — менталитет. В жизни не бывает всегда легко. И самое главное — менталитет. Нужно держать удар, нужно постоянно работать, все идет от головы», — приводит слова Классена «РБ Спорт».

Классен перешёл в «Спартак» из «Тироли» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 900 тыс. Контракт 23-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Классен играл только в Кубке России. Защитник провел 3 матча и забил 2 мяча (оба в ворота «Пари НН»).

После четырёх туров Кубка России «Спартак» занимает первое место (12 очков) в группе D с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН».