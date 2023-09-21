Моуринью: повторял и буду повторять — мы не проиграли прошлогодний финал ЛЕ «Севилье»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финальном матче Лиги Европы — 2022/2023, в котором его команда в серии пенальти уступила «Севилье» (1:1, 1:4)
«Я буду повторять это до своего последнего дня на посту главного тренера «Ромы» — мы не проиграли в финале Лиги Европы «Севилье». Мы не проиграли тот финал в Будапеште, и я не изменю своего мнения!» — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, финальный матч между «Ромой» и «Севильей» обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Рефери показал игрокам «Ромы» семь жёлтых карточек. После матча Моуринью, оставшийся недовольным работой Тейлора, оскорбил судью на парковке стадиона.
Позднее 60-летнего португальского специалиста дисквалифицировали на четыре еврокубковых матча сезона-2023/2024. Таким образом, больше половины игр групповой стадии (четыре из шести) в Лиге Европы «Рома» проведёт без своего наставника на бровке. Римляне без Моуринью дважды сыграют с чешской «Славией», а также по разу сразятся с «Шерифом» и «Серветтом».
- 21 сентября 2023
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