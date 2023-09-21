Экс-игрок «Зенита» Евсеев: Спаллетти мог подойти и подзатыльник дать просто так
Поделиться
Полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев, который начинал свой футбольный путь в «Зените», поделился воспоминаниями об экс-наставнике сине-бело-голубых Лучано Спаллетти.
«Что могу сказать о Спаллетти? Он сильный специалист. Хороший психолог и тактик. На моём футбольном пути были странные тренеры, но он точно не входит в их число.
Были ли у него проблемы в коллективе? Он своеобразный человек. Бывало такое, что он мог подойти и подзатыльник дать просто так или по попе пнуть не сильно. А мог подойти и поцеловать или обнять. Я считаю, что это хорошо. Хуже, если игрок боится что-то сказать тренеру или задать ему важный вопрос. Уважение должно быть, но за пределами поля тренер может шутить», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
13:52
-
13:40
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:22
-
12:13
-
12:09
-
12:02
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:12
-
11:08
-
10:55
-
10:53
-
10:53
-
10:42
-
10:29
-
10:21
Партнерский контент