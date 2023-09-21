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Иванов: нам нравится «Краснодар», но «Урал» намерен показать хороший футбол

Иванов: нам нравится «Краснодар», но «Урал» намерен показать хороший футбол
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о последних результатах екатеринбуржцев, а также о предстоящем матче с «Краснодаром» в 9-м туре РПЛ.

«Урал» находится в нормальном состоянии, просто не получается забивать. Рано или поздно мы забьём, ребята работают и готовятся, к команде нет никаких претензий. Спад? Нет, конечно. Ещё начало чемпионата, восемь туров лишь сыграли, какой спад? Да, у нас сейчас не получается. В Грозном с «Ахматом» и с «Факелом» у нас хорошая игра была, но забивать не получается. Мы преодолеем это, работаем над исправлением данной ситуации.

Следующий матч с «Краснодаром»? Со всеми соперниками нужно играть. Мы не едем в Краснодар, чтобы поднять руки и сдаваться. Будем стараться играть с ними. Хотя «быки» сейчас в хорошем состоянии находятся, нам очень нравится их команда, но мы просто так не поедем туда, постараемся показать хороший футбол», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

«Краснодар» примет «Урал» на своём поле в воскресенье, 24 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. На данный момент екатеринбуржцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — четыре очка.

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