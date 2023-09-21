В Москве стартовала Всероссийская Школьная футбольная лига РФС

Первые Всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги РФС начались в Москве на полях спорткомплекса «Лужники». Турнир, в котором сыграют 96 школьных команд из 65 регионов России, пройдёт с 21 по 23 сентября, сообщает пресс-служба РФС.

«Школьная футбольная лига – это часть большого проекта РФС «Футбол в школе», в рамках которого футбол становится 3-им уроком физкультуры в общеобразовательных школах. В этом году в «Футболе в школе» участвуют 4150 школ в 83 регионах страны. Это значит, что в проект вовлечены более миллиона школьников, что делает его самым массовым спортивным проектом страны. Благодаря Школьной футбольной лиге школьники, как мальчики, так и девочки, по всей стране будут регулярно играть в футбол с соперниками из других школ своих регионов. А самые целеустремлённые из участников лиги смогут попасть в поле зрения футбольных академий и попробовать свои силы уже там», — приводит слова Александра Дюкова, президента Российского футбольного союза, пресс-служба организации.

Школьная футбольная лига (ШФЛ) – это один из пяти элементов проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». За счёт регулярной соревновательной практики со сверстниками ШФЛ дополнит занятия футболом на уроках физкультуры и другие активности по привлечению детей, которые проходят в рамках проекта.

Всего в Москву по приглашению РФС приехали более 1,2 тысячи детей. Во время церемонии открытия ШФЛ они прошли парадом спортсменов с флагами своих регионов. Право принять участие в турнире в «Лужниках» получили команды-призёры региональных школьных футбольных лиг, которые уже проводятся в 12 регионах страны, а также участники турнира «Кожаный мяч», не попавшие во всероссийские финалы.