В Москве стартовала Всероссийская Школьная футбольная лига РФС

Первые Всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги РФС начались в Москве на полях спорткомплекса «Лужники». Турнир, в котором сыграют 96 школьных команд из 65 регионов России, пройдёт с 21 по 23 сентября, сообщает пресс-служба РФС.
«Школьная футбольная лига – это часть большого проекта РФС «Футбол в школе», в рамках которого футбол становится 3-им уроком физкультуры в общеобразовательных школах. В этом году в «Футболе в школе» участвуют 4150 школ в 83 регионах страны. Это значит, что в проект вовлечены более миллиона школьников, что делает его самым массовым спортивным проектом страны. Благодаря Школьной футбольной лиге школьники, как мальчики, так и девочки, по всей стране будут регулярно играть в футбол с соперниками из других школ своих регионов. А самые целеустремлённые из участников лиги смогут попасть в поле зрения футбольных академий и попробовать свои силы уже там», — приводит слова Александра Дюкова, президента Российского футбольного союза, пресс-служба организации.
Школьная футбольная лига (ШФЛ) – это один из пяти элементов проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». За счёт регулярной соревновательной практики со сверстниками ШФЛ дополнит занятия футболом на уроках физкультуры и другие активности по привлечению детей, которые проходят в рамках проекта.
Всего в Москву по приглашению РФС приехали более 1,2 тысячи детей. Во время церемонии открытия ШФЛ они прошли парадом спортсменов с флагами своих регионов. Право принять участие в турнире в «Лужниках» получили команды-призёры региональных школьных футбольных лиг, которые уже проводятся в 12 регионах страны, а также участники турнира «Кожаный мяч», не попавшие во всероссийские финалы.
- 21 сентября 2023
-
15:26
-
15:24
-
15:22
-
15:19
-
15:05
-
15:04
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:42
-
14:41
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:09
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:22
-
12:13
-
12:09