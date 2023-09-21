Дьяков: «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда, без них команда выглядит блекло

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков дал прогноз на московское дерби, в котором бело-голубые сыграют со «Спартаком».
«Дерби — это всегда непредсказуемо. Тут нет фаворитов. «Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН», а «Спартак» вырвал победу у «Сочи» в эмоциональной игре. Посмотрим, что покажет команда Абаскаля, потому что психологическое состояние у них лучше. Но «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда. Когда они не в форме или их нет, команда смотрится блекло. Обе команды не очень стабильно начали сезон, и у всех есть проблемы в защите», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо», состоится 23 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало игры – в 19:00 по московскому времени.
- 21 сентября 2023
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