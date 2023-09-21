Черчесов — об увольнении из «Ференцвароша»: президент мне озвучил, а я развернулся и пошёл

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об увольнении из венгерского «Ференцвароша».

«Как отношусь к истории с «Ференцварошем»? Абсолютно спокойно! Потому что это часть профессии. Не первый день у тебя есть победы и поражения. С одной стороны, привыкнуть к этому невозможно. Понятно, что это определённый профессиональный удар. Но такие вещи надо пережить. Не я первый, не я последний. Главное — не то, что было, а как всё это переварить, чтобы сделать тебя сильнее. Президент клуба, не встречаясь со мной, расторг контракт? Нет‑нет! После игры я, как обычно, поднялся в VIP. Он мне это озвучил, не поговорив сначала. Он мне озвучил, а я развернулся и пошёл! Всё!

Есть часть профессии. После такого поражения никто тебе «спасибо» говорить не будет, и ты это знаешь. Другое дело, что у меня уже не раз бывали поражения и как у игрока, и как у тренера. И после любого большого поражения мы становились только сильнее. Если брать тот же «Ференцварош», мы там по приезде сыграли 0:1, вторую игру — 1:1, третью — 0:3 дома. Но в конце концов, мы дубль выиграли? Выиграли! Значит, мы знаем, что делать. Потом мы проиграли «Карабаху» в квалификации (Лиги чемпионов — прим. «Чемпионата»), но это нам не помешало потом в группе занять первое место и первый раз за 50 лет выйти в 1/8 финала (Лиги Европы — прим. «Чемпионата»).

Вот это (с «Клаксвиком» — прим. «Чемпионата») было поражение! Но никто не знает — может, я бы Лигу конференций выиграл! Поражение — мы бы подумали и что‑то опять сделали. Но дело не в этом. Ещё раз повторяю, есть клуб, в котором мы отработали. Хорошие воспоминания вообще по Венгрии и по Будапешту, по клубу. Отношение хорошее, великолепное, никаких проблем не было. Так случилось! Глядишь, позвонят мне. Может, прилечу, встретимся, наконец‑то пообщаемся. И пойму, почему так и зачем! Единственный минус, который здесь есть: в любом случае надо высыпаться и президенту, и главному тренеру. Утром встречаться. И они мне не дали принять моё решение. Вот это меня оскорбило!», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».