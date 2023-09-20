Каррера: у Черчесова хорошие шансы найти работу в Европе
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Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы российского тренера Станислава Черчесова найти работу в Европе после увольнения из венгерского «Ференцвароша». По мнению Карреры, Черчесов имеет высокие шансы получить новое назначение.
«Следил ли я за работой Черчесова в венгерском «Ференцвароше»? Я читал про то, что они стали чемпионами, но признаюсь честно: не следил за этим турниром. Но наслышан об успехах Черчесова.
Как оценю его шансы снова найти работу где-нибудь в Европе? Разумеется, шансы хорошие! Его достижения в Венгрии позволяют ему рассчитывать на это.
Могу ли представить Станислава в итальянской Серии В? Да, конечно», — приводит слова Массимо Карреры интернет-портал «Известия».
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