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В РФС назвали крайний срок по принятии решения о переходе в Азию

В РФС назвали крайний срок по принятии решения о переходе в Азию
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о сроках принятия решения о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Что РФС будет делать в будущем? Мы ведём переговоры. В ближайшее время в зависимости от переговоров нужно будет принимать решение: остаёмся ли мы в УЕФА или же рассматриваем смену конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года. Нужно понимать, что мы не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА. Ещё раз: это не решение президента РФС. Формально это решение Исполкома. Что касается подобных важных решений, было консолидированное решение всей футбольной общественности. Это важное и ответственное решение.

До конца года будет теоретическая возможность совершить этот переход. Для этого мы должны принять соответствующее решение и договориться об этом с УЕФА. Есть ли в этом смысл, если мы [всё равно] не попадём на отбор к чемпионату мира? Именно это и требует обсуждения. Чтобы принять участие в тех же отборочных матчах на чемпионат мира, нам нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА. На данный момент его нет», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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