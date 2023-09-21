Глава ФИФА Инфантино ответил на вопрос о возможности участия сборной России в ЧМ–2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира, финальная часть которого пройдёт на полях США, Канады и Мексики в 2026 году.

«Будет видно», – сказал Инфантино в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России уже пропустила чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за санкций. В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

Европейская квалификация к чемпионату мира стартует в марте 2025 года. Матчи ЧМ-2026 состоятся в 16 городах. Городами-кандидатами для проведения турнира являются: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Эдмонтон, Торонто, Монреаль (все — Канада), Нью-Йорк (точнее, его пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).