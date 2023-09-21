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Бородюк высказался на тему того, что Добровольскому не платят олимпийскую стипендию

Бородюк высказался на тему того, что Добровольскому не платят олимпийскую стипендию
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Заслуженный тренер России Александр Бородюк отреагировал на информацию о том, что экс-футболисту сборной СССР Игорю Добровольскому не выплачивают олимпийскую стипендию.

«Мы все очень признательны и благодарны, что помнят об олимпийских чемпионах. Всем, кто из России, выплачивают стипендии и довольны таким отношением к нам. О теме с Игорем не знаю. Но думаю, не будет проблем, если он приедет сюда и решит вопросы, которые у него есть, и ему пойдут навстречу. Здесь к нему относятся с огромным уважением. Надеюсь, вопрос с Игорем будет положительно решён.

Возможно, это связано с паспортом, гражданством. Потому что от нас каждый год требуют паспортные данные: гражданин России или нет — всё по закону», — приводит слова Бородюка Sport24.

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