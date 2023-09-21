Украинская «Заря» сыграла вничью с «Гентом» в 1-м туре Лиги конференций

Завершился матч 1-го тура группы В Лиги конференций между украинской «Зарёй» и бельгийским «Гентом». Встреча прошла на стадионе «Арена Люблин» в Польше. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт лишь во втором тайме, когда нападающий Уго Кейперс вывел «Гент» вперёд на 67-й минуте. Спустя три минуты форвард Эдуардо Герреро сравнял счёт с передачи украинского защитника Игоря Кирюханцева.

Помимо этих двух клубов, в группе В выступают израильский «Маккаби» Тель-Авив и исландский «Брейдаблик». Сегодня, 21 сентября, «Маккаби» Тель-Авив одержал победу над «Брейдабликом» со счётом 3:2. В составе израильской команды забитыми мячами отличились Иванн Масон, Эран Захави и Дан Битон. В составе «Брейдаблика» — дважды Клеминт Ольсен.