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Украинская «Заря» сыграла вничью с «Гентом» в 1-м туре Лиги конференций

Украинская «Заря» сыграла вничью с «Гентом» в 1-м туре Лиги конференций
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Завершился матч 1-го тура группы В Лиги конференций между украинской «Зарёй» и бельгийским «Гентом». Встреча прошла на стадионе «Арена Люблин» в Польше. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт лишь во втором тайме, когда нападающий Уго Кейперс вывел «Гент» вперёд на 67-й минуте. Спустя три минуты форвард Эдуардо Герреро сравнял счёт с передачи украинского защитника Игоря Кирюханцева.

Лига конференций . Группа B. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Заря
Украина
Окончен
1 : 1
Гент
Гент, Бельгия
0:1 Кейперс – 67'     1:1 Герреро – 70'    

Помимо этих двух клубов, в группе В выступают израильский «Маккаби» Тель-Авив и исландский «Брейдаблик». Сегодня, 21 сентября, «Маккаби» Тель-Авив одержал победу над «Брейдабликом» со счётом 3:2. В составе израильской команды забитыми мячами отличились Иванн Масон, Эран Захави и Дан Битон. В составе «Брейдаблика» — дважды Клеминт Ольсен.

Лига конференций . Группа B. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
3 : 2
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
1:0 Масон – 11'     2:0 Захави – 24'     3:0 Битон – 32'     3:1 Ольсен – 44'     3:2 Ольсен – 55'    
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